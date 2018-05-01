TSK: Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Siirt'te düzenlediği operasyonda sağ ele geçirilen PKK'lının kırmızı bültenle aranan "Malik" kod adlı Osman Özonal olduğu tespit edildi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından, Siirt'in Eruh ilçesinde önceki gün düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yapıldı.

Operasyonda sağ ele geçirilen PKK'lının, kırmızı bültenle aranan "Malik" kod adlı Osman Özonal olduğu tespit edildi.

Operasyonda, Özonal ile iki AK 47 piyade tüfeği, bu tüfeğe ait mermiler, iki el bombası ve muhtelif malzeme ele geçirildi.