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TSK, Kimyasal Savunma Birlikleri'ni sınıra kaydırdı

Türkiye, Suriye'nin kimyasal tehdidinin ardından KBRN taburlarını önlem olarak harekete geçirdi

24 Temmuz 2012 21:16

 

Suriye yönetiminin, herhangi bir dış müdahale olması durumunda ellerindeki kimyasal silahları kullanacaklarını açıklamasının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kısaca ’KBRN’ olarak bilinen Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik Korunma ve Savunma Taburları’nda önlemlerin artırıldı. Bu taburlardan bir kısmı da ekipmanlarıyla birlikte sınır bölgelerine kaydırıldı.
 
Beşar Esad yönetiminin, başta saringazı, hardalgazı ve VX olarak bilinen tehlikeli, içerdikleri kimyevi maddeler nedeniyle insan üzerinde tahrip edici etkileri olan kimyasal silahları kullanabileceği yönündeki açıklamaları dünyadan tepki görürken; Türkiye çok daha önceden yurdun bazı bölgelerindeki KBRN taburlarını önlem olarak harekete geçirdi.
 
Daha önce Kocaeli’nin Gebze’de İlçesi’nde bulunan ve iki ay önce Konya’ya taşınan KBRN Taburu’ndaki eğitimli askeri personelin bir bölümünün de, tam donanımlı olarak Suriye sınırına gitti. Olası saldırılarda kullanılacak kimyasal temizlik ve dezenfektelerin yanı sıra, dezenfekte işlemlerinde kullanılacak özel çadırlar da bölgeye gönderildi.
 
Türk Silahlı Kuvvetler bünyesinde geçtiğimiz aylarda Gebze’den Konya’ya taşınan kısaca ’KBRN’ olarak bilinen Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik Korunma ve Savunma Taburunun yanı sıra başta İstanbul Küçükyalı’da olmak üzere yurdun değişik bölgelerinde de KBRN taburları bulunuyor.
 
Dünyanın çeşitli bölgelerinde de kimyasal silah kullanılabileceği ihtimaline karşılık NATO bünyesinde de Çokuluslu Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Savunma Taburları bulunuyor. KBRN Savunma Taburunun temel misyonu, nerede konuşlanmış olurlarsa olsunlar, NATO müşterek kuvvetlerine ve komutanlıklarına nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılara karşı hızla konuşlandırılabilen ve inanılır bir savunma sağlamak. Kuruluş amacında bu taburun aynı zamanda müttefik ülkelerin sivil makamlarına yardımcı olmakla da görevlendirilebileceği öngörülüyor. 
 
NATO 2004 Olimpiyat Oyunları ve Engelliler Olimpiyatları’ndan itibaren diğer olimpiyatlarda olası saldırılara karşı ekipler konuşlandırdı. NATO bünyesindeki KBRN Taburlarının komutaları da her yıl değişimli olarak üye ülkelerin sorumluluğuna veriliyor.
 

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