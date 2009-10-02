TSK: Katılıma özel anlam yüklenilmemeli

TSK, komutanların Meclis'teki yeni yasama yılının açılış törenine katılmasıyla ilgili, 'Katılıma özel anlamlar yüklenmesi doğru değil' dedi.



Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreteri Tümgeneral Ferit Güler, TBMM'nin yeni yasama yılı açılış toplantısına Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve Kuvvet Komutanlarının katılmasına özel anlamlar yüklenmesi ve bu doğrultuda değerlendirmeler yapılmasının doğru olmadığını söyledi.



Tümgeneral Ferit Güler, Orgeneral İlker Başbuğ hakkındaki suç duyurusuna ilişkin de, 'Kamuoyunun her şeyi en iyi şekilde değerlendirdiğine inanıyoruz' dedi.



'TSK bu tip davranışları tasvip etmez'



Tümgeneral Güler, basından öğrenildiğine göre, suç duyurusunda bulunanların tehdit edildiğinin görüldüğünü ifade ederek, 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, bu şekildeki davranışları tasvip etmesi kesinlikle söz konusu olamaz' görüşünü bildirdi.



İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, 28 Eylül'de Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ hakkında 21-22 Eylül 2009'de Güneydoğu sınır bölgesinde siyasi nitelikte konuşmalar yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.



TBMM'de 23. Dönem 4. Yasama Yılı dün başladı. Açılışa Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve kuvvet komutanları da katıldı.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bir açış konuşması yaparak, 'Büyük milletler, devlet ve kültürel farklılıklar ilişkisini tarihin çeşitli dönemlerinde tazeleyerek ve güncelleyerek yollarına devam eder' dedi.