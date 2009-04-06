TSK, karar arifesinde

DTP'nin Meclis'e girdiği 22 Temmuz'dan bu yana TBMM'deki törenlere katılmayan TSK, bugün karar arifesinde. Obama'nın TBMM'de yapacağı konuşma için gelen davete Org. Başbuğ ve kuvvet komutanları sıcak bakıyor.



Akşam’ın haberine göre; Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) TBMM'ye girdiği 22 Temmuz seçimlerinden bu yana, Meclis'de düzenlenen tören, resepsiyon ve özel oturumların hiçbirine katılmayan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesinin, ABD Başkanı Barak Obama için bu tavırlarını değiştirebilecekleri öne sürüldü.



Meclis Başkanı Köksal Toptan, Obama'nın TBMM Genel Kurulu'nun özel oturumunda bugün yapacağı konuşma için Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile kuvvet komutanlarına özel davetiye gönderdi. Davetiyelerin 3 Nisan Cuma günü yerlerine ulaştığını belirten Meclis yetkilileri, komutanların davete sıcak baktığını bildirdi. Askeri çevreler ise davete katılıp, katılmama konusunda görüş belirtmedi.



Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve kuvvet komutanları davete katılırlarsa, Obama'nın bugün saat 15.30'da gerçekleştireceği konuşmayı, Meclis Genel Kurulu'ndaki kendilerine ayrılan özel locadan izleyecekler.



21 aydır Meclis’e ayak basmadı



TBMM'ye son olarak, 23 Nisan 2007'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle verilen resepsiyona katılmak için giden komutanlar, o tarihten bu yana 21 aydır Meclis'e ayak basmıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 27 Nisan 2007'de yapılan ilk tur oylamasından 4 gün önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 87. yıldönümü nedeniyle Meclis Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen tören ve özel oturumu, dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in yanısıra Genelkurmay Başkanı ve Deniz Kuvetleri Komutanı Oramiral Yener Karahanoğlu dışında Kuvvet Komutanları da izlemişti. Komutanların liderlerin konuşmalarını büyük bir dikkatle takip etmeleri dikkat çekmişti.



Dönemin Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın ev sahipliğinde akşam verilen resepsiyona da Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanları katılıp, kısa süre kalmışlardı. Komutanlar, 1 Ekim 2007'de ve 2008'deki Meclis'in açılış törenine de katılmamışlardı.



Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt ve kuvvet komutanları, 23 Nisan 2008'de ise Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen törenlerin sadece Ulus'taki 1'inci Meclis Bölümü'ne katılmışlardı. Komutanlar, bir önceki senenin aksine özel gündemle toplanan Meclis Genel Kurulu'ndaki törene ve Meclis Başkanı Köksal Toptan'ın TBMM'de verdiği resepsiyona gitmemişlerdi. Askerlerin, TBMM'deki etkinliklere katılmamasında DTP'nin Meclis'e girmesinin etkili olduğu belirtiliyordu.

