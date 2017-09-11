"TSK kara operasyonu için Suriye sınırına 2 tabur gönderdi" iddiası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sinyalini verdiği Suriye'de kara operasyonu için yeni bir iddia daha gündeme geldi. Türkiye gazetesinin haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye sınırına 2 tabur asker kaydırdı. Gazetenin iddiasına göre diplomatik kaynaklar, "operasyonun kaçınılmaz" olduğunu belirtti.

Türkiye gazetesinin haberine göre, TSK son günlerde sıkça konuşulan Afrin ve İdlib bölgesine muhtemel operasyon için Batı'da konuşlu bir tugayın yarısını, Gaziantep'in Islahiye ilçesine sevk etti.

Gazete bayramdan hemen önce gerçekleşen naklin zırhlı birliklerden 2 taburu kapsadığını duyurdu.

Gazeteye konuşan askeri kaynaklar, diplomatik görüşmelerin tamamlanmasının 2-3 hafta sürebileceğini söylerken, bölgeye operasyonun 'kaçınılmaz' olduğunu ileri sürdü. Gaziantep'te bulunan topçu birliğine katılan zırhlı birliğe ait taburların, muhtemel Suriye operasyonunda beraber hareket edeceği belirtildi.

"Tel Rıfat civarından başlayıp Afrin ve İdlib'e yönelmesi bekleniyor"

Afrin'deki YPG varlığının hem Türkiye'yi hem de ABD ve Rusya'yı yakından ilgilendirdiğini belirten gazete, muhtemel operasyonun ilk hedefinin ve gerçekleşme bölgesinin Tel Rıfat ve civarından başlayacağını, ardından Afrin ve İdlib'deki bölgelere yönelmesinin beklendiğini de iddia etti.

"Rusya'nın tavrı önemli"

"Bölgedeki en etkin aktörün Rusya olduğunu ve Rusya'nın operasyonlara ilişkin tavrının kritik süreci belirleyeceği" işaret edilen haberde, askeri kaynakların "Rusya'nın Afrin'de muhtemel bir operasyona karşı çıkmayacağını ve belki de şartlar altında destek bile olabileceğini" söylediği yazıldı.

Haberde ABD'nin ise "YPG'nin devre dışı bırakılmasına izin vermemek için Afrin ve İdlib'e yönelik operasyona engel olmaya çalışacağı" öne sürüldü.