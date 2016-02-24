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TSK, Kandil'deki PKK kamplarını F-16'larla vurdu

TSK, Kandil'e have harekatı düzenledi

24 Şubat 2016 22:44

TSK, Kandil'deki PKK kamplarına hava harekatı düzenledi. PKK'nın Kandil'deki kampları F-16'larla vuruldu.

Radikal'in haberine göre, Diyarbakır'daki 8. Anajet Üssü'nden kalkan F-16’lar Kandil’deki  hedefler akıllı bombalarla vurdu. Hava operasyonunda Kandil Dağı’nda ve çevresinde bulunan ve daha önce tespit edilen barınak, sığınak ve mevziler imha edildiği bildirildi. 

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre Diyarbakır ve Malatya’dan havalanan F-4 2020 ile F-16’ların katıldığı operasyonda lazer güdümlü akıllı bombalar ile beton sığınak delici olarak bilinen nüfuz edici bombalar (NEB) kullanıldı.

Operasyonda PKK mensubu bazı grupların etkisiz hale getirildiği de belirtilirken, vurulan hedeflerle ilgili tam tespiti belirlemek için keşif uçuşları yapıldığı öğrenildi. Operasyona katılan uçaklar görevlerini tamamladıktan sonra üslerine geri döndü.

 

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