TSK: Kandil Dağı etkin şekilde vuruldu

Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Irak’taki Kandil Dağı’nın Türk jetleri tarafından vurulduğunu açıkladı. Genelkurmay’ın internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:





1. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen PKK/KONGRA-GEL terör örgütüne ait hedefler, Türk Hava Kuvvetlerine mensup savaş uçaklarınca, 17 Aralık 2008 tarihinde etkili bir şekilde vurulmuştur.



2. Görevlerini başarıyla tamamlayan uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.



3. İcra edilen harekâtta, her zaman olduğu gibi sadece PKK/KONGRA-GEL terör örgütü hedef alınmış, sivil halkın olumsuz etkilenmemesi için gerekli hassasiyet gösterilmiştir.

