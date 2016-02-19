Alman Bild gazetesi: TSK İstihbaratı, 1 ay önce emniyete saldırı uyarısı yapmış

Almanya’nın en çok okunan gazetelerinden Bild, Ankara saldırısı ile ilgili önemli bir gizli belgeye ulaştığını iddia etti.

Cumhuriyet'ten Elmas Topçu'nun haberine göre, Bild muhabirlerinden Sinan Şenyurt’un ulaştığını yazdığı belgenin, Türk Hava Kuvvetleri İstihbaratı tarafından hazırlanan, emniyet birimlerini uyaran, iki sayfalık bir rapor olduğu öne sürüldü.

20 Ocak 2016 tarihli olduğu iddia edilen raporun 7 madde içerdiği bildiriliyor. Raporda yer alan bilgileri özetleyen Bild, PKK’nin, Ankara, İstanbul, Adana, Diyarbakır, Trabzon ve Van’da saldırı düzenlenmesi için emir verdiği ve saldırılarda ordu ile ekonomik açıdan önem taşıyan noktaların hedef alınacağı bilgisinin yer aldığını iddia ediyor. PYD üyelerinin de aralarında bulunduğu 150-200 kişilik ekibin de Kandil’den gelerek, slz konusu kentlere hareket ettiği ileri sürülüyor.

Raporda ayrıca, DHKP-C’nin, İstanbul’da propaganda amacıyla çadırlar kurduğu, bu çadırlara müdahale edilmesini beklediği ve polisin müdahalesi halinde bu bölgelerde gerginlik yaratmayı hedeflediği iddiasına da yer verildiği belirtiliyor. „Örgütün, bu mahallelere giriş ve çıkışları da gözetlediği iaberesi, raporda yer alan bir diğer nokta“ deniyor.

IŞİD’in Ankara hücrelerinin, İstanbul’da Ayasofya Camii yakınında saldırı planladığı yönündeki uyarı da istihbarat birimlerince rapora not edilmiş. Raporun tarihi Sultanahmet saldırısı sonrasına ait olduğu için bundan muhtemel, başka bir saldırı kastedildiği sonucu çıkarılıyor.

Bild’in bildirdiğine göre raporda Ankara saldırısına yönelik uyarı içeren bölümün ise 13 Ekim 2014’te, IŞİD’İn Gaziantep’teki hücresine düzenlenen baskında ele geçen saldırı planları olduğu belritiliyor. IŞİD’in Gaziantep’teki kampında 13 Ekim 2014’te düzenlenen baskında çok sayıda silah, patlayıcı yerleştirilmiş yelek ve bombanın ele geçirildiğine değinilen raporda, buradan bir çok üyenin Türkiye’yi terk ederek örgüt saflarına katıldığı bilgisi de ilave edilmiş. IŞİD’in Gaziantep’teki bu merkezinde, örgütün Ankara’da saldırı hazırlığı içinde olduğuna dair planlar bulunduğu Bild gazetesinin Türk istihbaratına ait olduğu söylenen 2 sayfalık belgeye dayanarak verdiği bilgiler arasında yer alıyor.

Türk Hava Kuvvetleri İstihbaratı’nın hazırladığı ileri sürülen ve emniyet birimelerinin uyarıldığı bu raporda ayrıca özellikle TBMM, ordu ve askeriyeye bağlı binalar ile bakanlıklar çevresinde polis sayısının arttırılması gerektiği de vurgu yapıldıgı kaydediliyor.

Gaziantep’te ele geçtiği ileri sürülen, Ankara’da saldırılar düzenleneceğine ilişkin planların, 10 Ekim 2015’te düzenlenen ve 109 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya yönelik olup olmadığına dair sorumuza ise belgeye ulaşan gazeteci Şenyurt, „Belgede Ankara Çankaya’da düzenlenen saldırının kastedildiğine dair bilgiler var“ cevabını veriyor.