TSK: İsrailli pilotlara eğitim veriyoruz

Genelkurmay, yaptığı açıklamada İsrailli pilotlara eğitim verildiğini, özel eğitiminse söz konusu olmadığını duyurdu.



Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, haftalık bilgilendirme toplantısında şu bilgileri verdi:



Giresun fırkateyni gidiyor



Genelkurmay Başkanlığı şubat ayı içerisinde Giresun Fırkateyni'nin Somali bölgesine gönderilmesine çalışıldığını açıkladı. Diğer kurumlarla çalışmaların devam ettiğini bildiren Genelkurmay, gönderilecek fırkateyn için hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.



İsrailli pilotlara eğitim



İsrailli pilotların eğitimi hakkında da bilgi veren Genelkurmay, İsrail'in 21 eğitim programından 4'üne katıldığını, hiçbir ülkenin pilotuna özel eğitim verilmediğini açıkladı.



Bu arada bir not olarak ekleyelim; İsrail savaş uçaklarının Türkiye’de eğitim uçuş yapması, İsrail hava sahasının darlığından kaynaklanıyor.



Hakurk’a harekât



Tuğgeneral Metin Gürak, 4-5 4ubat 2009 tarihlerinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen hedeflere hava harekatı icra edildiğini bildirdi. Gürak, hava harekatında her zaman olduğu gibi sivil halkın zarar görmemesi için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.



ABD’nin PJAK kararı



Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, ABD'nin, PJAK'ı terör örgütü listesine alması ile ilgili, "PJAK bir terör örgütüdür, ABD'nin terör listesine almasını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz" dedi.

