T24 LogoT24 Logo
Gündem

TSK: İsrailli pilotlara eğitim veriyoruz

Genelkurmay, yaptığı açıklamada İsrailli pilotlara eğitim verildiğini, özel eğitiminse söz konusu olmadığını duyurdu.

06 Şubat 2009 02:00

Genelkurmay, yaptığı açıklamada İsrailli pilotlara eğitim verildiğini, özel eğitiminse söz konusu olmadığını duyurdu.

Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, haftalık bilgilendirme toplantısında şu bilgileri verdi:

Giresun fırkateyni gidiyor

Genelkurmay Başkanlığı şubat ayı içerisinde Giresun Fırkateyni'nin Somali bölgesine gönderilmesine çalışıldığını açıkladı. Diğer kurumlarla çalışmaların devam ettiğini bildiren Genelkurmay, gönderilecek fırkateyn için hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.

İsrailli pilotlara eğitim

İsrailli pilotların eğitimi hakkında da bilgi veren Genelkurmay, İsrail'in 21 eğitim programından 4'üne katıldığını, hiçbir ülkenin pilotuna özel eğitim verilmediğini açıkladı.

Bu arada bir not olarak ekleyelim; İsrail savaş uçaklarının Türkiye’de eğitim uçuş yapması, İsrail hava sahasının darlığından kaynaklanıyor.

Hakurk’a harekât

Tuğgeneral Metin Gürak, 4-5 4ubat 2009 tarihlerinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen hedeflere hava harekatı icra edildiğini bildirdi. Gürak, hava harekatında her zaman olduğu gibi sivil halkın zarar görmemesi için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi. 

ABD’nin PJAK kararı

Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, ABD'nin, PJAK'ı terör örgütü listesine alması ile ilgili, "PJAK bir terör örgütüdür, ABD'nin terör listesine almasını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24