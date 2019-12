TSK: Islak imzalı belge 4 kez istendi, henüz gelmedi

T24- Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Tuğgeneral Hıfzı Çubuklu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Başbakanlığın ilgili plan ve direktifleri çerçevesinde irticai ve bölücü tehdit unsurlarını izlemek üzere kurulmuş, işletilmiş internet siteleri bulunduğunu bildirdi.



Tuğgeneral Çubuklu, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Geçen günlerde elektronik postayla gönderilen ihbar mektubu ile ilgili sorular üzerine Tuğgeneral Çubuklu, bir muhbir tarafından kaleme alındığı iddia edilen ikinci ihbar mektubunda, TSK tarafından işletilen internet siteleriyle ilgili bir andıcın medyaya gönderildiğini belirterek, ''Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Başbakanlığın ilgili plan ve direktifleri çerçevesinde irticai ve bölücü tehdit unsurlarını izlemek üzere kurulmuş, işletilmiş internet siteleri bulunmaktadır'' dedi.



Tuğgeneral Çubuklu, bu olayın, internet sitelerinin 2007 yılında çıkan 5651 Sayılı ''İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'' esaslarına göre yeniden yapılandırılması kapsamındaki ''normal bir işlemin kamuoyuna çok farklı bir şekilde anlatılması'' olduğunu ifade etti. Tuğgeneral Çubuklu, andıcın da yanında olduğunu söyledi.



Andıcın içerisinde sadece 5651 Sayılı Kanun'un öngördüğü şekilde internet sitelerinin tekrar yapılandırılması ile ilgili bir konu olduğunu dile getiren Tuğgeneral Çubuklu, ''Bunun başka şekillerde yapılması ve zamanlaması da bizim için çok ilginç olarak değerlendirilmektedir'' dedi.



Elektronik postayı gönderenin kimliğinin belirlenip belirlenmediğinin sorulması üzerine Tuğgeneral Çubuklu, soruşturmanın halen devam ettiğini hatırlatarak, ''Soruşturmanın içeriğine ilişkin bunları açıklamamız bizim kendimizle ters düşmemize neden olur. Soruşturma bittiğinde bunların hepsi açıklanacaktır. Savcılık tarafından açıklanacaktır mutlaka. Bu bilgileri de en azından yanlış bilgilendirme olmasın diye sizlerle paylaşmak durumunda kaldık. Bundan sonraki söyleyeceklerimiz hukuk sistemine de yara aldırır diye değerlendiriyoruz'' yanıtını verdi.



''Başbakanlığın direktifinin sadece Genelkurmay Başkanlığını mı, tüm kamu kurum ve kuruluşlarını mı kapsadığının'' sorulması üzerine Tuğgeneral Çubuklu, ''Tabii, tabii, tüm kamu'' dedi.



'HER TÜRLÜ TALEBİ YERİNE GETİRİYORUZ'



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ''İrtica İle Mücadele Eylem Planı'' iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bazı askerlerin ifadelerinin alınması için gönderilmediği yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine Tuğgeneral Çubuklu, ''Bizden istenen her türlü talebi yerine getiriyoruz'' diyerek şöyle devam etti:



''Getirememe durumunda, zaten kanunda da var. Mesela bir albayımız yurt dışındaydı. Onu söyledik. Gönderilmesi gerekiyorsa gönderiyoruz. İsterlerse tekrar gönderiyoruz. Tarih veriyorlar tekrar gönderiyoruz. Bunların dışındakiler tamamen spekülasyondur. Geçen hafta istenen 9 kişiyi gönderdik. Ara ara giden var. Biliyorsunuz daha iki gün önce iki tane teğmen gitti. Yine olduğu zaman gönderiyoruz. Böyle bir şey söz konusu olamaz Silahlı Kuvvetler açısından.''



''Bazı askerlerin niye açığa alınmadığı'' konusunda medyada yer alan haberlerle ilgili soru üzerine Tuğgeneral Çubuklu, bu konularda hukuken, ''geçici olarak işten el çektirme'' ve ''açığa alma'' şeklinde iki uygulama olduğunu söyledi.



''Geçici olarak işten el çektirme''nin 353 Sayılı Kanun'un 84. maddesinde yer aldığını belirterek, Askeri Savcılığın soruşturmanın selameti açısından bazı şahısların işten el çektirilmesini geçici olarak istemesi halinde bu konuda bir yazı ile ilgili komutanlığa müzekkere yazdığını söyledi.



Tuğgeneral Çubuklu, bu müzekkere kapsamında da kıta komutanı ve askeri kurum amirinin en geç üç gün içerisinde karar vererek sonucu askeri savcıya bildirdiğini anlattı.



''Açığa alma'' işleminin 926 Sayılı Kanun'un 65. maddesinde düzenlendiğini, her suç isnat edilen şahsın açığa alınması gibi bir şeyin söz konusu olmadığını ifade eden Tuğgeneral Çubuklu, şunları kaydetti:



''Haklarında ölüm ve ağır hapis cezasını gerektiren veya yüz kızartıcı suçtan ya da taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir cürümden veya emre itaatsizlikte ısrar, üste veya amire fiilen taarruz, üste veya amire hakaret, mukavemet hususlarından dolayı. Bu suçları işlemiş olduğu iddia edilecek, ayrıca kamu davası açılmış olacak. İddianame tanzim edilecek, mahkeme kabul edecek ve bu iddianame ilgili bakanlığa gelecek. Kara, deniz, hava birliklerine mensuplar için Milli Savunma Bakanlığıdır. Jandarma personeli için ise İçişleri Bakanlığıdır. Mensup oldukları bakanlıklarca açığa çıkarılabilirler. Çıkarılırlar demiyor, çıkarılabilirler, diyor. Tamamıyla takdirdir.''



Tuğgeneral Çubuklu, disiplini sarsan konularda, kıta komutanı veya kurum amirinin, ''fiilin işleniş şekli, niteliği ve disiplini ihlal derecesi'' bakımından açığa alınıp alınmama konusundaki kanaatinin de önem arz ettiğini vurguladı.



EVRENSEL HUKUK İLKELERİ ÇİĞNENİYOR



Askeri Savcılık tarafından, ''İrtica ile mücadele eylem planı'' iddiaları ile ilgili yürütülen soruşturma hakkındaki sorular üzerine Tuğgeneral Çubuklu, ifade edeceği konuların adli sürece müdahale etmeyecek ölçüde bilgiyi içereceğini söyledi.



Tuğgeneral Çubuklu, belgeyle ilgili Askeri Savcılığın yürüttüğü soruşturmanın, ''Karargahta böyle bir belge hazırlanıp hazırlanmadığı, haberin yayımlandığı gün orijinalinin imha edilip edilmediği, bilgisayar kayıtlarının temizlenip temizlenmediği ve bu suretle delillerin karartılıp karartılmadığı'' konularında olduğunu ve soruşturmanın halen devam ettiğini kaydetti.



''Bu çerçevede Askeri Savcılık delil niteliğindeki belgenin aslını İstanbul Cumhuriyet Savcılığından üç kez istemiştir. Birincisinde fotokopisi gelmiştir. Diğerlerinde cevap gelmemiştir'' diyen Tuğgeneral Çubuklu, mevzuatlar kapsamında, Askeri Savcılığın, aynen Cumhuriyet Savcılığı gibi yapmakta oldukları soruşturma ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi gerek kamu görevlilerinden gerekse özel kuruluşlarından istemekle yetkili olduğunu söyledi.



Kendilerinden bilgi ya da belge talep edilen kamu görevlilerinin ve özel kuruluşların da bunlara en kısa sürede cevap vermekle yükümlü olduklarına dikkati çeken Tuğgeneral Çubuklu, ''Ancak, var olduğu iddia edilen ıslak imzalı belge henüz Askeri Savcılığa gönderilmemiştir. Bu nedenle belgenin tekrar aslının gönderilmesi istenmiştir. Askeri Savcılık olayın diğer yönlerini de şu an araştırmaya soruşturmaya devam etmektedir'' diye konuştu.



TSK'nın her zaman hukuk sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesinden yana olduğunu vurgulayan Tuğgeneral Çubuklu, ''Bu nedenle kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla suç işledikleri sabit olmayan kişilerin peşinen suçlu olarak ilan edilmesi suretiyle evrensel hukuk ilkelerinin çiğnenmesini de üzüntüyle izlemekteyiz'' dedi.



Albay Dursun Çiçek'in İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından davet edilip edilmediği yönündeki soruya, Tuğgeneral Çubuklu şu yanıtı verdi:



''Dursun Çiçek davet edilmedi, bize henüz böyle bir tebligat gelmedi. Türk Silahlı Kuvvetleri, yargı makamlarından, gerek savcılıktan gerekse mahkemelerden gelen her türlü soruya, çağrıya anında cevap vermektedir. Bunun dışında söylenenlerin hepsi maalesef çıkarılan haberlerdir. Bununla ilgili bir tebligat yoktur.''