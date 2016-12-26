TSK: IŞİD El Bab'tan kaçmaya çalışan 30 sivili öldürdü

Türkiye ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun Suriye'nin El Bab kasabasını almak için düzenlediği operasyon devam ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) buradan kaçmaya çalışan 30 sivilin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

TSK'dan gönderilen bilgilendirme notunda, dün IŞİD'in mayın ve el yapımı patlayıcılarla düzenlediği saldırıda El Bab'dan kaçmaya çalışan en az 30 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda sivilin de yaralandığı bildirildi.

Notta ayrıca, Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlamasından bu yana, çoğu tuzaklanmış 2 bin 335 el yapımı patlayıcı ile 42 mayının kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği de ifade edildi.

Türkiye, IŞİD'i sınırın Suriye tarafındaki bölgelerden uzaklaştırmak ve Kürtlerin Afrin ile Kobani kantonlarını birleştirmesini engellemek amacıyla Ağustos ayı sonunda ÖSO ile birlikte Fırat Kalkanı Harekatı başlattı.

Harekatla birlikte, Türkiye ve ÖSO, sınırın Suriye tarafında doğudaki Cerablus ile batıdaki Azez arasındaki 90 kilometrelik hat ile güneye doğru 45 kilometrelik bölgeden oluşan alanda IŞİD'in elindeki yerleri geri aldı.

Geçen hafta IŞİD'in El Bab'ta bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda yaralanan askerlerden biri daha yaşamını yitirdi. Böylece, Fırat Kalkanı Harekatı'nın başından bu yana yaşamını yitiren Türk askeri sayısı da 38'e yükseldi.

Türk ordusu ve ÖSO, birkaç hafta önce stratejik bir noktada bulunan El Bab kasabasını geri almak için büyük bir taarruz başlattı.

Söz konusu taarruz devam ederken, Türkiye de asker takviyesi ve sınıra yığınak yapmayı sürdürüyor.

Yeni Şafak gazetesi, El Bab'ın tamamen kuşaltıldığını ve Kayseri 1. Komando Tugayı'ndan en az 500 askerden oluşan bir grubun daha bölgeye gönderildiğini bildirdi.

Hürriyet'in internet sitesi de komandolara ek olarak Doğu Halep'ten tahliye edilen 1.400 savaşçının da El Bab'a getirildiğini ve bu sayının birkaç gün içinde 2 bini bulmasının beklendiğini duyurdu.

Türkiye dün de Suriye sınırındaki Oğuzeli ilçesine 10 Fırtına obüsü ve iki zırhlı personel taşıyıcısı ile askeri personel sevkıyatı yaptı.