TSK: IŞİD, 25 Aralık'ta El Bab'da düzenlediği bombalı saldırıda 30 sivili öldürdü!

Genelkurmay, 25 Aralık'ta El Bab bölgesinden kaçmaya çalışan sivillere yönelik terör örgütü IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda 30 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, bölgedeki çatışmalarda iki muhalif savaşçının yaralandığı belirtilirken, 74 el yapımı patlayıcı ile bir uçaksavar silah mevziinin de TİM'ler tarafında imha edildiğini duyuruldu.

"DEAŞ'a ait 113 hedef vuruldu"

Öte yandan, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında, IŞİD'e ait 113 hedef ateş altına alınarak teröristlerin kullandığı barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.