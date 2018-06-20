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TSK: Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtlarında 10 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan ve Sinat Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarında silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği; 10 t

20 Haziran 2018 19:37

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nden yapılan açıklamada, Irak\'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan ve Sinat Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarında silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği; 10 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"20 Haziran 2018 tarihinde Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Sinat Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde; silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiş, silahlı 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir.\"

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