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TSK: Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

"Bölücü terör örgütü tarafından kullanılan barınak ve sığınaklar tahrip edilmiştir"

26 Aralık 2017 23:50

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatında 'silahlı 7 teröristin etkisiz hale getirildiği' belirtildi.  

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir" denen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, keşif/gözetleme vasıtaları ile Irak Kuzeyi Metina/Gara/Avaşin-Basyan bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 26 Aralık 2017 tarihinde icra edilen hava harekâtında silahlı 7 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan barınak ve sığınaklar tahrip edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir."

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