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TSK: Irak'ın kuzeyi Zap ve Metina bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

  Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarında, saldırı hazırlığında olan silahlı 4 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

27 Kasım 2018 13:22

 

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak\'ın kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarında, saldırı hazırlığında olan silahlı 4 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK yazılı açıklaması şu şekilde:
\"Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine 26-27 Kasım 2018\'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edilerek, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı dört bölücü terörist etkisiz hale getirildi.\" 

ANKARA, (DHA)- 

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