TSK, Irak-Şam İslam Devleti Örgütü konvoyunu vurdu

Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile çatışan IŞİD birliklerinin attığı bir havan mermisi dün sabah saatlerinde Çobanbey Hudut Karakolu yakınlarına düştü. Yapılan istihbarat çalışması sonucu havan mermisinin Kilis-Elbeyli’nin karşısındaki Suriye topraklarında hareket halinde olan IŞİD’e bağlı güçler tarafından atıldığı belirlendi. Bu sırada Türk karakoluna silah atışı yapıldığı da tespit edildi.

Bunun üzerine bölgede konuşlu bulunan tanklar ve 40 kilometre menzile sahip Fırtına obüslerle IŞİD mevzileri top ateşine tutuldu. Askerin yoğun tankçı ve topçu ateşi sonucu IŞİD güçlerine ait bir pikap, bir kamyon ve bir otobüs tahrip edildi. Askeri kaynaklar yapılan tespitlerde her üç aracın da kullanılamaz hale geldiğini bildirirken, IŞİD güçlerinden ölen olup olmadığı konusunda bilgi vermedi.

TSK daha önce de sınırda IŞİD güçlerini üç ayrı olayda topçu ateşine tutmuştu.