-TSK İNCELEME İÇİN DETAYLI BİLGİ İSTEDİ ANKARA (A.A) - 31.01.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili iddialar üzerine yapılan incelemelerde herhangi bir bilgi ya da belgeye rastlanmadığını, somut bilgiler (tarih, yer ve isim) verilmesi halinde incelemenin derinleştirileceğini bildirdi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, son günlerde çeşitli basın-yayın organlarında yer alan ve ''Avukatları Kandil'e askeri helikopter getirdi'', ''Apo'nun mektupları asker izniyle Kandil'e gitti'', ''Askeri helikopterlerle kampa gidip savaş kararı aldırdılar'', ''Şakar Kandil'e helikopterle gitti'', ''Genelkurmay temsilcisi beni karşıladı. 'Sana büyük işler düşüyor' dedi'', ''Askerden Öcalan'a: Birlikte çalışalım'', ''Öcalan: Asker bana 'savaşı tırmandırın' dedi'' gibi birçok iddia içeren haber ve yorumların yer aldığı belirtildi. Açıklamada, ''Basın ve yayın organlarında yer alan bu ve bunun gibi iddialar üzerine yapılan incelemelerde herhangi bir bilgi ya da belgeye rastlanmamıştır. Somut bilgiler (tarih, yer ve isim) verilmesi halinde inceleme derinleştirilecektir'' denildi.