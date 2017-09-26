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Dünya

TSK, IKBY'de oy sayımı sürerken bu fotoğrafı paylaştı!

Habur sınırındaki tatbikatın üçüncü safhası bugün başlayacak

26 Eylül 2017 12:19

Irak Savunma Bakanlığı, Türkiye ile ortak sınırda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)ile birlikte ortak manevralara başladıklarını açıkladı. Genelkurmay Başkanlığından da Silopi/Habur bölgesinde devam eden tatbikatın üçüncü safhasının bugün (26 Eylül 2017) başlayacağı, söz konusu safhaya Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı unsurların da katılacağı bildirildi. TSK, Kuzey Irak'taki tartışmalı referandumun ardından, oy sayımının sürdüğü sıralarda, resmi sitesinde Türk ve Iraklı askerlerin fotoğraflarını paylaşması dikkat çekti.

Irak Savunma Bakanlığı'nın açıklamasını duyuran Reuters haber ajansı, Irak ve Türkiye'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum düzenlemesine karşılık olarak alınacak önlemler konusunda işbirliğine gittiğini duyurdu. 

Irak Özel Kuvvetleri'ne mensup 30 askerin sınırda olduğu bildirildi.

TSK'dan da açıklama geldi

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 18 Eylül'de Silopi/Habur'da başlattığı tatbikata ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Eylül 2017 tarihinden itibaren Silopi/Habur bölgesinde icra edilmekte olan tatbikatın üçüncü safhasına 26 Eylül 2017 tarihinde başlanacaktır. Tatbikatın bu safhası, bugün akşam saatlerinde bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik/unsurların da katılımı ile birleşik olarak icra edilecektir." ifadeleri yer aldı.

Tatbikatın bu safhası, bugün akşam saatlerinde bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik/unsurların da katılımı ile birleşik olarak icra edilecektir."

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