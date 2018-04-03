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TSK: İdlib'de 8'inci gözlem noktası kuruldu

Suriye'nin İdlib bölgesinde, TSK tarafından oluşturulan gözlem noktası sayısı 8'e yükseldi

03 Nisan 2018 23:44

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye’nin İdlib bölgesinde 8’inci gözlem noktasının kurulduğunu açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 8’incisi olan 12 Nolu Gözlem Noktası tesis edilmiştir” denildi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde, TSK, 12 Ekim 2017'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmak üzere intikal sürecini başlatmıştı. 

Anlaşmaya göre, kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzarnacak intikalde TSK'nın toplam 12 bölgede gözlem noktası oluşturması öngörülüyor. (DHA)

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