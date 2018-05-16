TSK, İdlib'de 12. gözlem noktasını kurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye İdlib'de 12'nci ateşkes gözlem noktasının kurulduğu duyuruldu.

Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 12'ncisi olan 11 No'lu Gözlem Noktası tesis edilmiştir" bilgisi verildi.

Astana görüşmeleri kapsamında TSK'nın İdlib bölgesinde ''Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü'' olarak görev yapması kararı alınmıştı.



13 Ekim 2017'den bu yana İdlib çevresinde görev yapmak üzere 12 gözlem noktası kuruldu.