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TSK: İdlib'de 1 asker şehit oldu

TSK tarafından yapılan açıklamada İdlib'de gözlem noktasına düzenlenen saldırıda 5 asker ve 1 sivil görevlinin yaralandığı aktarıldı

06 Şubat 2018 12:06

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'nın 18'inci gününde İdlib'de gözlem noktasına saldırıda 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

TSK, İdlib'te tesisine devam edilen 6 numaralı gözlem noktasındaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına roket ve havanlı saldırı düzenlendiğini, 1 askerin şehit olduğunu, 5 asker ve 1 sivil görevli personelin yaralandığını duyurdu.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

''İdlib’de tesisine devam edilen 6 numaralı gözlem noktasındaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına 05 Şubat 2018 tarihinde, terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen roket ve havan saldırısı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde kahraman beş silah arkadaşımız ile bir sivil görevli personelimiz yaralanmıştır.

Saldırı sonrasında terör örgütü mensuplarına derhal bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile karşılık verilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.''

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