TSK için Afrika tezkeresi Meclis’ten geçti

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Avrupa Birliği’nin Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali’de İcra Ettiği Harekat ve Misyonlar Kapsamında Yurtdışına Gönderilmesi Tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

DHA’nın haberine göre, tezkereye AKP, CHP ve MHP destek verdi. HDP ise tezkereye karşı çıktı. Tezkere hakkında hükümet adına Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç TBMM Genel Kurulu’nda konuştu:

“Ortak güvenlik ve savunma politikasına katılımımızın bir gereği olarak söz konusu harekata Bangoi’de konuşlu kuvvet karargahına 1 personel katkısı ile stratejik hava yolu ulaştırması milli imkanlarımız doğrultusunda şimdilik 2 ayda bir destek sağlamayı öngörmekteyiz.”