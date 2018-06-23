TSK: Hava harekâtlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde Zap ve Hakkâri sınır bölgelerinde gerçekleştirilen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütü mensubu 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
23 Haziran 2018 21:45
ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Irak\'ın kuzeyinde Zap ve Hakkâri sınır bölgelerinde gerçekleştirilen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütü mensubu 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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