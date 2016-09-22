TSK: Hava harekatlarında 40 DAEŞ'li öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Fırat Kalkanı operasyonunun 30. gününde yaptığı açıklamada “150 DAEŞ hedefi 573 mermiyle vuruldu, hava kuvvetleri DAEŞ’a ait 5 binayı imha etti, 40 DAEŞ'li öldürüldü" dedi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmede, IŞİD denetimindeki bölgelerin saldırıların ardından meşru müdafaa hakkı kapsamında ateş altına alındığı belirtilerek şöyle denildi:

"Bugün 14:40 suları DEAŞ Terör Örgütü kontrolündeki bir bölgeden Kilis Odun Pazarı bölgesine 2 adet roket atıldığı tespit edilmiş; patlamada 5'i çocuk 1'i yetişkin 6 kişi yaralanmıştır. Yararlılara hastanede müdahale edilmektedir. Bölgede konuşlu olan Antpq-36 hedef tespit radarıyla roketin atıldığı bölgede tespit edilmiştir. Tugali bölgesinden atıldığı tespit edilen katyuşa tipi roket mevzilerine ve hemen yakın bölgelerde (Dabık ve Türkmen Barı bölgeleri ) tespit edilen DEAŞ hedeflerine meşru müdafaa hakkı kapsamında sınırımızda konuşlu ateş destek vasıtalarımızla 60 adet Çok Namlulu Roket Atar mermisi ve 4 adet Fırtına obüsü mermisi atılmış ve vurulan hedefler yanlarındaki DEAŞ teröristleriyle beraber imha edilmiştir. Buna ilave olarak; 17:00 sularında bir katyuşa mermisi daha atılmıştır. Buna yönelik olarak da aynı kapsamda cevap verilmiş; Hava Kuvvetlerimize ait F-16'larla Rai bölgesi doğusuna, İhtimalat kuzeyine ve El Athaniyah bölgelerine hava taarruzu düzenlenmiş ve tespit edilen silah mevzileri tam isabetle vurularak imha edilmişlerdir. Bölgede çok sayıda (henüz tespit edilmedi) DEAŞ teröristi de etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan bu atışlar ve hava taarruzları neticesinde ağır kayıp veren DEAŞ, Kadriş bölgesine ÖSO tarafından yapılan taarruza karşılık veremeyerek bölgeden çekilmiştir. Kadriş SO kontrolüne geçmiştir."