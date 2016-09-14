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TSK: Hakkari'deki operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yapılan açıklamada bir de cephaneliğin imha edildiği bildirildi

14 Eylül 2016 12:03

Genelkurmay Başkanlığı, dün Hakkari merkez güney kırsalına hava harekâtı düzenlendiğini ve 2 PKK'lının öldürüldüğü ve 1 cephaneliğin imha edildiği bildirildi.

Hakkari merkez güney kırsalına dün saat 20:26-21:04 saatleri arasında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi.

Bölgede tespit edilen 1 dinamik hedef, 1 malzemelik ve 1 mağara girişi ateş altına alındı. Harekat sonucunda ilk tespitte 2 PKK'lı öldürüldü ve PKK'lılar tarafından kullanılan 1 cephanelik imha edildi. Malzemelik olarak tespit edilen yerde büyük patlamalar meydana geldiği öğrenildi.

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