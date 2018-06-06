TSK: Hakkari- Çukurca'da iki terörist, dört el bombası ile birlikte yakalandı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Hakkari -Çukurca’da güvenlik güçleri tarafından icra edilen yol aramasında bölücü terör örgütü mensubu iki terörist, dört el bombası ile birlikte yakalandı
06 Haziran 2018 21:44
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Hakkari -Çukurca’da güvenlik güçleri tarafından icra edilen yol aramasında bölücü terör örgütü mensubu iki terörist, dört el bombası ile birlikte yakalandı.
ANKARA (DHA)
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