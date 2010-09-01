TSK: Güner o tarihte karargâhta değildi

T24 - Genelkurmay Başkanlığı, Orgeneral Aslan Güner'in 2007'de 'PKK'lıları dinleyeceğiz' gerekçesiyle İsrail'den aldırdığı cihazla iki bin kişiyi yasadışı dinlettiği iddiasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada, cihazların hudut bölgesinde konuşlandırıldığı ve Güner'in o dönemde karargâhtan ayrıldığı belirtildi.



Baskın Oran Org. Güner hakkında suç duyurusunda bulundu





Genelkurmay'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:



''Bir gazetede, 30 Ağustos 2010 tarihinde yer alan dinleme iddialarıyla ilgili olarak aynı gün başlatılan idari soruşturmada şu ana kadar ulaşılan sonuçlar aşağıdadır;



Cihazların alımlarıyla ilgili iddialar araştırılmış, baştan itibaren tüm işlemlerin mevcut yasal mevzuata ve bu konudaki usullere uygun yapıldığı ve bütün evrakların mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda;



12 Mart 2002 tarihinde toplanan Savunma Sanayi İcra Komitesinin (SSİK), GES Komutanlığı imkanlarının iyileştirilmesi amaçlı 209 sayılı kararına istinaden 23 Şubat 2007 tarihinde Gnkur.İsth.Bşk.lığınca gönderilen bir yazı ile işlemin başlatıldığı,



Talebin 30 Mart 2007 tarihinde toplanan SSİK’in 356 sayılı kararı ile onaylandığı,



SSİK’in 356 sayılı kararı uyarınca tedarik görevinin Savunma Sanayi Müsteşarlığına (SSM) verildiği,



SSM’in kendi mevzuatına uygun usullerle ihaleye çıktığı ve bir yıla yakın süren ihale sürecini müteakip cihazların tedarik işleminin Mayıs 2008 ayında tamamlandığı,



Tedarik edilen söz konusu cihazların gerekli testlerden geçirildikten sonra Kasım-2008 ayı içinde alım maksadına uygun olarak yurt dışında ve yurt dışına yönelik görev yapmak üzere hudut bölgesinde konuşlandırıldıkları,



Ortaya atılan iddialarda adı geçen generalin bu süreçte karargâh görevinden kıta görevine atandığı ve 14 Ağustos 2007’de Genelkurmay Karargâhından ayrıldığı,



İddialarda yer verilen 06 AD 6382 plakalı aracın çok farklı maksatlar için kullanılan bir resmi araç olduğu ve iddia edilen konularla uzaktan yakından bir ilgisinin bulunmadığı anlaşılmıştır.



Cihazların alım nedenleri dışında kullanıldıkları iddialarını araştırmak maksadıyla bazı kurum ve kuruluşlardan bilgi, belge, doküman talep ve temin edilmesi ve bazı cihazlarda teknik incelemeye duyulan ihtiyaç nedeniyle adli soruşturma başlatılmıştır.



Adli soruşturma, Genelkurmay Askeri Savcılığınca yürütülmektedir.''