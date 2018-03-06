T24 LogoT24 Logo
Dünya

TSK, Genel Sekreter Sözcüsü'nün Afrin açıklamasını Twitter'dan paylaştı

"5 bin kadar kişi Afrin'i terk etmeyi başardı ama anladığımız kadarıyla yerel yönetim halen insanların bu bölgeden çıkmasına engel oluyor"

06 Mart 2018 23:13

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric'in Suriye'nin Afrin bölgesinde yaşanan olaylar hakkında yaptığı açıklamayı resmi Twitter hesabından yayımladı.

TSK, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric'in PKK/YPG'yi kastettiğini belirterek "Afrin'deki yerel yöneticiler halen hiç kimsenin şehri terk etmesine izin vermiyor" sözlerini yayımladı.

Dujarric, bugünkü basın toplantısında, “5 bin kadar kişi Afrin’i terk etmeyi başardı ama anladığımız kadarıyla yerel yönetim halen insanların bu bölgeden çıkmasına engel oluyor”açıklaması yapmıştı.

BM’nin yerel yönetimle doğrudan bir bağlantısının olmadığını söyleyen Dujarric, “İnsanların özgürce hareket etmesi ve istedikleri zaman bölgelerini terk etmesi son derece önemli”  demişti.

ETİKETLER

afrinsuriyeypgtskerdoğanabdrusyazeytin dalıbm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24