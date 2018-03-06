TSK, Genel Sekreter Sözcüsü'nün Afrin açıklamasını Twitter'dan paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric'in Suriye'nin Afrin bölgesinde yaşanan olaylar hakkında yaptığı açıklamayı resmi Twitter hesabından yayımladı.

TSK, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric'in PKK/YPG'yi kastettiğini belirterek "Afrin'deki yerel yöneticiler halen hiç kimsenin şehri terk etmesine izin vermiyor" sözlerini yayımladı.

Dujarric, bugünkü basın toplantısında, “5 bin kadar kişi Afrin’i terk etmeyi başardı ama anladığımız kadarıyla yerel yönetim halen insanların bu bölgeden çıkmasına engel oluyor”açıklaması yapmıştı.

BM’nin yerel yönetimle doğrudan bir bağlantısının olmadığını söyleyen Dujarric, “İnsanların özgürce hareket etmesi ve istedikleri zaman bölgelerini terk etmesi son derece önemli” demişti.