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TSK: Fotoğraflar Afrin'den değil

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekâtı hakkında açıklama yaptı

24 Şubat 2018 12:59

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, sivillerin zarar gördüğü yönündeki iddialar yalanlanırken Afrin’de çekildiği belirtilerek yayınlanan fotoğraf ve videoların “geçmişte başka yerlerde yaşanmış insan hakları ihlallerine ait fotoğraf ve videolar olduğu” öne sürüldü.

TSK’nın internet sitesinde yayımlanan açıklamada operasyon yapılan bölgelerdeki sivil halka gerekli insani yardımların yapıldığı bilgisine yer verildi.

Bu fotoğrafların yayınlanmasının “kara propaganda” olduğu iddiasına yer verilen TSK açıklamasında şöyle denildi: “Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında gerçek olmayan fotoğraf ve videolar servis edilerek Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Söz konusu bilgi, fotoğraf, video ve haberlerin gerçek dışı, maksatlı ve ulusal/uluslararası kamuoyunu yanıltmak amacıyla yapıldığı her seferinde sabit delillerle kanıtlanmaktadır.”

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Zetin DalıAfrinTSKfotoğraflarsivil

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