TSK fiziği kusursuz çellist alıyor

T24 -

1.60 boy, 48 kilo

Manken gibi

Vatan'dan'in haberine göre; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın muvazzaf astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla, en az iki yıl süreli yüksekokul, meslek yüksekokulu veya fakülte mezunları arasından sınavla, bando sınıfı 1 viyolin (keman) ve 1 çello (viyolonsel) branşlarında muvazzaf astsubay statüsünde kadın personel alınacak.En fazla 25 yaşındaki kadın adayların başvuracakları alımda, asgari boy 1.60 cm, asgari kilo standardı ise 48 kg olarak belirlendi. Bando sınıfı viyolin (keman) ve çello (viyolonsel) branşları için TSK'da sivil memur ve işçi olarak görev yapmakta olan kadınların başvurabilecekleri belirtildi. Başvurular 26 Ocak'ta başladı, 10 Şubat'a kadar devam edecek. Yazılı sınav, 19 Şubat'ta Ankara'da yapılacak.Adaylardan, 'vücut yapıları düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olanlar' kadroya alınacak. Yazılı sınavda başarılı olan adayların ön sağlık, fiziki kabiliyet ve yeterlilik testleri yapıldıktan sonra uygulamalı sınav ve mülakatları ise 5-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başarılı olanlar 30 Ağustos'ta astsubay çavuş rütbesiyle işe başlayacak.