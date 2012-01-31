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TSK fiziği kusursuz çellist alıyor

Sivilleşme adımlarına hız veren TSK, bir ilke daha imza atacak. Sanatçı alımı yapacak TSK, 'vücut...

31 Ocak 2012 02:00

T24 - Sivilleşme adımlarına hız veren TSK, bir ilke daha imza atacak. Sanatçı alımı yapacak TSK, 'vücut yapıları düzgün, fiziki görünüşü kusursuz' bir çellist ile viyolonist alacak.



Vatan'dan Levent İçgen'in haberine göre; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın muvazzaf astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla, en az iki yıl süreli yüksekokul, meslek yüksekokulu veya fakülte mezunları arasından sınavla, bando sınıfı 1 viyolin (keman) ve 1 çello (viyolonsel) branşlarında muvazzaf astsubay statüsünde kadın personel alınacak.


1.60 boy, 48 kilo

En fazla 25 yaşındaki kadın adayların başvuracakları alımda, asgari boy 1.60 cm, asgari kilo standardı ise 48 kg olarak belirlendi. Bando sınıfı viyolin (keman) ve çello (viyolonsel) branşları için TSK'da sivil memur ve işçi olarak görev yapmakta olan kadınların başvurabilecekleri belirtildi. Başvurular 26 Ocak'ta başladı, 10 Şubat'a kadar devam edecek. Yazılı sınav, 19 Şubat'ta Ankara'da yapılacak.


Manken gibi

Adaylardan, 'vücut yapıları düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olanlar' kadroya alınacak. Yazılı sınavda başarılı olan adayların ön sağlık, fiziki kabiliyet ve yeterlilik testleri yapıldıktan sonra uygulamalı sınav ve mülakatları ise 5-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başarılı olanlar 30 Ağustos'ta astsubay çavuş rütbesiyle işe başlayacak.


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