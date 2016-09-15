TSK: Fırat Kalkanı Operasyonu'nda 527 hedefe 2 bin 255 atış yapıldı

Fırat Kalkanı operasyonunun 23'üncü gününe ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede şimdiye kadar 527 hedefe 2 bin 255 atış yapıldığı, IŞİD tarafından yerleştirilen 26 mayın ve 671 el yapımı patlayıcının kontrollü olarak imha edildiği ifade edildi.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

TSK'dan yapılan açıklamada, "Ateş destek vasıtaları tarafından, bugün saat 17.50'den itibaren top atışlarına başlanmıştır. Bugüne kadar 527 hedefe 2 bin 255 atım yapıldı. Bugüne kadar, DEAŞ terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen 26 mayın ve 671 el yapımı patlayıcı kontrollü olarak imha edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından hava harekâtı icra edilmemiş, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak yerde bekler uçak görevlendirilmiştir. Koalisyon Güçleri tarafından atış yapılmamıştır" denildi.