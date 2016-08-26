TSK: Fırat Kalkanı operasyonu sürüyor, sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Operasyonu'nun sürdüğünü duyurdu. Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetleri’nce Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus bölgesinde radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'e yönelik başlatılan operasyonun sürdüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri aldığı ve bu konuda azami hassasiyeti gösterdiği bildirildi.

Açıklamada, terör örgütleri tarafından kullanılan ve Türkiye’nin sınır bölgesinde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde icra edilen harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin IŞİD ile mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada "Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyeti göstermektedir" ifadesine yer verildi.