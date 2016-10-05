TSK: Fırat Kalkanı harekatında DEAŞ'a ait 4 bina savaş uçaklarıyla vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye'ye yönelik havadan ve karadan başlatılan Fırat Kalkanı harekatıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada "DEAŞ'a ait 4 bina savaş uçaklarıyla vuruldu" dendi.

Öte yandan harekat kapsamında Ziyara'daki çatışmada 1 asker şehit olmuştu.

NTV'de yer alan habere göre; alınan bir istihbarat değerlendirilerek 10.55-11.00 saatlerinde Aktarin ve Kabtan bölgelerinde Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla harekat düzenlendi.

IŞİD'e ait karargah ve dinlenme maksatlı kullanılan 4 bina, ateş altına alınarak içindeki teröristlerle beraber imha edildi.



Harekatın ardından yapılan ilk tespitlerde, söz konusu binalardan ikisinin IŞİD tarafından komuta kontrol merkezi olarak kullanıldığı, diğer iki binada çok sayıda ağır makinalı tüfeğin olduğu mevziler bulunduğu belirlendi.

