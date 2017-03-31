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TSK: Fırat Kalkanı Harekâtı başarıyla tamamlandı

Harekât 26 Ağustos 2016'da başlamıştı

31 Mart 2017 19:13

Türk Silahlı Kuvvetleri, 26 Ağustos'ta Suriye'deki terör unsurlarını yok etmek ve sınır güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı'nın başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ayrıca "Bölgede istikrarın sürdürülmesi için faaliyetler devam edilecektir" de denildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkımız kapsamında, ülkemizin ve halkımızın güvenliğini tehdit eden DEAŞ Terör Örgütü mensupları başta olmak üzere, bölgede mevcut teröristleri etkisiz hâle getirmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde Koalisyon Güçleri ile koordineli olarak başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtının bu safhası başarıyla tamamlanmıştır.

Yapılan planlamaya uygun olarak ulusal güvenliğimizin korunması kapsamında; istenmeyen her türlü oluşumun engellenmesi, yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönüşlerine imkân verilmesi ve bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması maksadıyla faaliyetlerimiz sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

 

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