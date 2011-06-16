TSK, faturayı Albay Çiçek'e kesti

T24- "İnternet andıcı" soruşturmasında savcılığa yazı gönderen Genelkurmay Başkanlığı "hükümet aleyhine kara propaganda" yapan siteleri Albay Dursun Çiçek'in yönettiğini öne sürdü. Çiçek, Genelkurmay’ı yalanladı ve “Her şey emir komuta zinciri altında yapıldı” dedi.

Mustafa Gökkılıç'ın Radikal'de yayımlanan (16 Haziran 2011) haberi şöyle:













‘İnternet andıcı’ soruşturması Genelkurmay Başkanlığı’yla Ergenekon davasında tutuklu Albay Dursun Çiçek’i karşı karşıya getirdi. Özel yetkili savcılığın sorusu üzerine Genelkurmay Başkanlığı 13 sayfalık raporla birlikte gönderdiği yanıtında ‘kara propaganda yapan’ internet sitelerini, o dönemde ‘görevli personel’ olan Çiçek’in yaptığını öne sürdü. Bunun üzerine savcılık Çiçek’in ifadesine başvurdu. Çiçek, Genelkurmay’ı yalanladı ve “Her şey emir komuta zinciri altında yapıldı” dedi.

Hükümet aleyhinde kara propaganda yaptığı iddia edilen internet siteleriyle ilgili özel yetkili savcı Zekeriya Öz’ün başlattığı ve görev yeri değişince Savcı Cihan Kansız’a devrettiği ‘internet andıcı’ soruşturmasının ilginç bir detayı ortaya çıktı. Radikal’in ulaştığı bilgiye göre, soruşturma kapsamında Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı’na ‘sitelerin nasıl, ne zaman ve kimlerce’ kurulduğuna dair sorular yönelten savcılık, son olarak Genelkurmay’a “Bu siteleri kim yönetiyordu?” diye sordu.

13 sayfalık ‘andıç’ raporu

Genelkurmay Başkanlığı İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı’na 13 sayfalık bir belge gönderildi. ‘Kara propaganda’ yapan 42 internet sitesi hakkında bilgileri içeren raporda Genelkurmay Başkanlığı, söz konusu sitelerin her birinin o görevde bulunan kişilerin sorumluluğunda olduğunu belirtti. Raporda ayrıca 42 internet sitesinin amacı dışında kullanılması durumunda sorumluluğun bu siteyi kullananlara ait olduğu ifade edildi. Genelkurmay’ın raporunda ‘sorumlu’ diye sözünü ettiği kişilerin başında Albay Çiçek geliyor. Çünkü Çiçek, ‘internet andıcı’nın hazırlandığı dönemde Bilgi Destek Daire Başkanı’ydı. Genelkurmay’ın raporu üzerine Savcı Kansız, Çiçek’i cezaevinden çağırarak, Genelkurmay’ın gönderdiği bilgileri sordu. Çiçek, Genelkurmay’ın açıklamasını kabul etmeyerek, her işin emir komuta zinciri dahilinde yapıldığını söyledi.

Çiçek, sanığı olduğu ‘İrticayla Mücadele Eylem Planı’ davasının 5 Temmuz’daki 4. duruşmasında, üye hâkim Hüsnü Çalmuk’un bu konuya ilişkin sorularını cevaplandırmıştı. Bu sitelerin Genelkurmay Başkanlığı’nca kurdurulduğunu belirten Çiçek, “Bu sitelerin altyapısını Milli Savunma Bakanlığı’nın ihalesiyle alır. Amaç yüzde yüz beyaz propagandadır. Propaganda üç şekilde yapılır. Beyaz, gri ve siyah. Beyaz propaganda, bilgilendirme anlamına gelir. Kara propaganda ise kötüleme amacı taşır. Gri propanganda da her ikisinin karışımıdır.Benim görevim yurtdışıyla ilgili. Psikolojik harekât sanki mikrop, virüs. Dağa çıkmanın kötülüğünü anlatmak da psikolojik harekât. ‘Beyaz propaganda’ yaptık. Bu birimin üstüne gittiler, dağa çıkışlar arttı” demişti.

Üç generale sorgu

Bu arada devam eden soruşturma kapsamında Savcı Cihan Kansız’ın çağrısı üzerine Tümgeneraller Hıfzı Çubuklu ve Mustafa Bakıcı ile Korgeneral Mehmet Eröz ifade için dün Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne geldi. Adliyeye ilk önce, saat 08.45’te Hıfzı Çubuklu geldi. Çubuklu’nun ardından 15 dakika sonra Tümgeneral Bakıcı, sonra da Korgeneral Eröz avukatlarıyla birlikte geldi. Çubuklu ve Eröz ifade verdikten sonra adliyeden ayrılırken, Bakıcı da 3 saat süren ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Önceki gün ifade vermesi gereken Bakıcı, bir günlük sağlık raporu almıştı. Generallerin ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında Özel Yetkili Savcı Kansız ifadelerin alması gereken personeli soruşturduktan sonra iddianamesini hazırlayacak ve mahkemeye sunacak. Mahkeme kabul ettiği takdirde dava açılacak.

5 soruda ‘andıç’ soruşturması

‘İnternet andıcı’ nedir?

‘İrticayla Mücadele Eylem Planı’ adlı belgeyi ihbar mektubuyla savcılara gönderen ‘meçhul asker’, Kasım 2009’da elektronik posta yoluyla ikinci bir mektup yollamış ve Genelkurmay’ın psikolojik harekât faaliyetleri çerçevesinde 42 internet sitesi kurarak, ‘kara propaganda’ yaptığını belirtmişti.

Hangi sitelerden söz ediliyor?

Daha sonra kapatılan sitelerden bazıları: “www.irtica.org, www.naksilik.com, www.nursi.info, www.ozgurgenc.net, www.genclik.info, www.aslar.org, www.askeriz.info, www.tskasker.com, www.turkatak.gen.tr, www.turkses.net, www.pkkgercegi.net, www.pkkapo.com, www.apopkk.com, www.armenianreality.com.”

Andıçta hangi isimler yer alıyor?

Belgeye göre Nisan 2009 tarihli andıç Genelkurmay Bilgi Destek Daire Başkanlığı Destek Şubesi’nce hazırlandı. Belgenin altında Albay Dursun Çiçek de (Bilgi Destek Daire Başkanı’ydı) dahil sekiz kişinin imzası bulunuyordu. Diğer askerlerden bazıları: Eski Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ, Genelkurmay Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, eski Genelkurmay Adli Müşaviri Tümgeneral Hıfzı Çubuklu, eski Bilgi Destek Daire Başkanı Tümgeneral Mustafa Bakıcı...”

Soruşturma nasıl bir süreç izledi?

İhbardan sonra o dönem Ergenekon soruşturmalarını yürüten Savcı Zekeriya Öz, YAŞ toplantısının yapıldığı sırada Orgeneral Iğsız’ın da bulunduğu 19 kişiyi ifadeye çağırdı. Şimdiye kadar olan süreçte çok sayıda asker ifade verdi. Ancak tutuklanan olmadı.

Adı karışan kurumlar ne diyor?

IP numaralarının sahibi olan Milli Savunma Bakanlığı, “Genelkurmay istedi, biz de onların adına IP adreslerini aldık” derken, kurmay “Başbakanlık’ın bilgisi vardı” dedi. Başbakanlık yalanladı. Genelkurmay direktifin 2000’de verildiğini, sitelerin 2007’de açılıp daha sonra tümden kapatıldığını öne süren ikinci bir açıklama yapmıştı.