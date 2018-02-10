TSK: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 141 oldu

Afrin operasyonuna yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'nın 22. günün Türk Silahlı Kuvvetleri'nden "Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1141 olmuştur" açıklaması yapıldı.

Açıklamanın devamında "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile terör örgütlerine ait 36 hedef imha edilmiştir" denildi.

Açıklamada, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla desteklenen kara harekâtının da planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği bildirildi.