TSK: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1062 oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1062 oldu" denildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 19 hedef imha edildi.Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü.

Bölgeden elde edilen bilgilere göre, dün 34 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı da bin 62 oldu.

Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtalarıyla desteklenen harekat planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor" denildi.