'TSK en zor ama en disiplinli dönemini yaşıyor'

T24 -

'Bireysel hatalar kuruma mal edilemez'

Askeri Ceza Kanunu'nun 95. maddesi

'En zor ama en disiplinli dönem'



'Diyarbakırspor ligde kalsın isteriz'

'Nevruz'da kanlı olaylar iddiası kabul edilemez'

Küresel Terörizm ve Uluslararası İşbirliği Sempozyumu kapsamında Merkez Orduevi'nde bir resepsiyon düzenlendi. ResepsiyondaGenelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ yaklaşık 45 dakika boyunca basın mensuplarıyla sohbet edip soruları yanıtladı.Önemli açıklamalarda bulunan Başbuğ, görev süresinin Ağutos ayında sona ereceğinin hatırlatılıp bu konuyla ilgili neler hissettiği sorusuna "Kendimi teğmen gibi hissediyorum. Görevimin son dakikasına kadar 100 yıl varmış gibi çalışacağım" yanıtını verdi.Bir gazetecinin ''Güvenlik güçlerimizden bahsederken polise dört kez vurgu yaptınız. Bunu şikayet mi, ayrı ayrı şeyler olarak mı değerlendirmek lazım'' sorusu üzerine Orgeneral Başbuğ, TSK'nın en zor ancak en disiplinli dönemini yaşadığını belirterek, "Her kurumda olduğu gibi hata yapan arkadaşlar olabilir ancak bireysel hatalar tüm kuruma mal edilemez" dedi.Seferberlik Tetkik Kurulu'nda bulunan kozmik odada gerçekleştirilen aramayla ilgili olarak "Başsavcılıktan kozmik odayla ilgili bir belge istendi mi?" sorusuna Başbuğ, "Orada neler olduğunu biliyoruz. (Belge) İstememize gerek yok" şeklinde yanıt verdi.Bir gazetecinin kendisinin Çankaya Köşkü'ndeki üçlü zirvede İrtica ile Mücadele Eylem Planı iddialarına ilgili belgenin hazırlanmış olduğunu söylediği yönünde spekülasyonların bulunduğunu hatırlatması üzerine Orgeneral Başbuğ, ''Hayır, hayır'' yanıtını verdi.Orgeneral Başbuğ, Askeri Ceza Kanunu'nun 95. maddesinin ast-üst ilişkilerini zedelemeye ilişkin olduğuna dikkati çekerek, ''Verdiğiniz beyanatlar, konuşmalar vesaire eğer bu Silahlı Kuvvetler'deki ast-üst ilişkilerini zedelemeye yönelik olursa kovuşturma açılabilir'' diye konuştu.Bir gazetecinin ''O zaman çok kişi hakkında kovuşturma açılabilir'' demesi üzerine Orgeneral Başbuğ, ''Mahkeme karar verir, ben bilmem'' dedi.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ, ''Benim emekli personele karşı da sorumluluğum var, muvazzafa karşı da sorumluluğum var, yani askersiniz 15 yaşından beri. Emekli personele, muvazzaflara karşı sorumluluğumuz var, aileleri var. 'Emekli personelle muvazzafı ayıracağız' böyle bir şey olmaz. 'Muvazzaf personel içinde sınıf ayrımı yapacağız' böyle bir şey olmaz, 'Görev ayrımı yapacağız' böyle bir şey olmaz. Eğer bunu siz ima ederseniz siz 95'e girersiniz'' diye konuştu.Orgeneral Başbuğ, 95. Madde'nin kapsamı ile ilgili benzer sorular üzerine verilen beyanların ast-üst ilişkilerini zedelememesi gerektiğini yineledi.Bir gazetecinin ''Aşağıdan bir şey var mı? Homurtu'' şeklindeki sorusuna ''Madem sordunuz bir yerde de söyledim. Şimdi de söyleyeyim. Tabii ben kendi dönemimle ilgili... Belki bazı açılardan Silahlı Kuvvetler olarak tabii zor bir dönemden geçiyoruz, bunlar tartışmasız. Ama madem sordunuz iftiharla söylüyorum Silahlı Kuvvetler'in en disiplinli olduğu dönem de bu dönem. Silahlı Kuvvetler'in en disiplinli olduğu, birlik bütünlük içinde olduğu dönem de bu dönem'' yanıtını verdi.Geçtiğimiz hafta Diyarbakır'da oynanan Bursaspor ve bu hafta Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaşmalarında çıkan olaylara da değinen Başbuğ, "Diyarbakırspor ligde kalsın isteriz" dedi.Başbuğ, Ankara’da Gölbaşı mevkiinde 155'e yapılan ihbar üzerine polis tarafından durdurulan mühimmat yüklü kamyonun durdurulmasına neden olan ihbar mektubu hakkında, "Kabul etmek mümkün değil. Nevruz'da Güneydoğu'da kanlı olaylar iddiası kabul edilemez" dedi.