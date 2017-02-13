TSK: El Bab'daki çatışmada 1 asker şehit

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada El Bab'daki çatışmada 1 askerin şehit olduğu 4 askerin de yaralandığı söylendi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında 13 Şubat 2017 tarihinde DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."