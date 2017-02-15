"TSK, El Bab'da mayın ve EYP'leri temizleme aşamasına geçti"

Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında El Bab’da büyük oranda kontrolü sağlayan TSK'nın, mahallelerde mayın, bubi tuzağı ve el yapımı patlayıcıları (EYP) temizleme aşamasına geçtiği belirtildi. Operasyonda Aralık 2015’te Cizre’de görev alan Deniz Kuvvetleri Sualtı Savunma (SAS) Grup Komutanlığı’na bağlı timler de görev almaya başladı.

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Hürriuyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), geçen yıl 9 Aralık’ta Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında başlattığı operasyonla El Bab’da önemli ölçüde kontrolü sağlarken, kent merkezinde ele geçirilen mahallelerde mayın, bubi tuzağı ve el yapımı patlayıcıların (EYP) temizlenmesine geçildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile doğrudan Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı Özel Kuvvetler (Bordo Bereliler) Komutanlığı Mayın İmha Timleri’nin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Sualtı Savunma (SAS) Grup Komutanlığı’na bağlı timler de görev almaya başladı. EYP, bubi tuzağı ve mayın temizlemede son derece uzman olan SAS timleri, Aralık 2015’te Cizre’de de görev alarak, birçok tuzağı etkisiz hale getirmişti.

3750 EYP, 66 mayın imha edildi

Askeri kaynaklar, El Bab’da IŞİD'in evlerde ve sokaklarda akıl almaz yöntemlerle tuzaklama yaptığını belirterek, bu tuzakların temizlenmesinin zaman aldığını, bu nedenle tam kontrol sağlamanın uzadığını söyledi. Aynı kaynaklar, Fırat Kalkanı harekâtının başladığı 24 Ağustos 2016 ile 9 Şubat 2017 tarihleri arasında Suriye’nin kuzeyinde ele geçirilen bölgelerde 3 bin 750 EYP ve 66 mayının imha edildiği bilgisini paylaştı.

TSK’nın Fırat Kalkanı Harekâtı ile ilgili bilgilendirmesine göre, dün sabah saat 07.00’ye kadar yapılan hava harekâtları ve karadaki çatışmalar sonucu 26 IŞİD'li öldürüldü. Türk savaş uçakları, 41 bina ile 1 bombalı araç ve 1 komuta kontrol merkezini imha etti. Topçu atışlarıyla da 135 IŞİD hedefi baskı altına alındı. Bu arada Türk Özel Kuvvetler’e bağlı keskin nişancılar, El Bab ile Kabbasin arasındaki bir bölgede IŞİD'den aldıkları bir binaya ‘Sniper Kafe’ adını verdi. Özel kuvvetler, Türk bayrağı astıkları duvara Fransızca, ‘Le Cafe de Sniper’ yazdı. Fotoğrafı, güvenlik uzman Abdullah Ağar sosyal medyada paylaştı.

Rusya ile görüşme sürüyor

Askeri kaynaklar, 9 Şubat’ta Rus savaş uçağının El Bab’da Türk tankçıların kaldığı karargâhı vurmasından sonra, Türk ve Rus askeri makamları arasında daha kapsamlı ve etkin koordinat birimleri kurulması için iki taraf arasında görüşmelerin devam ettiğini söylediler. Görüşmelerde birimlerin nasıl oluşturulabileceğinin konuşulduğu bildirildi.