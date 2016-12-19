TSK: El Bab'da DEAŞ'a ait 12 barınma yeri imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağlı savaş uçakları, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında, El Bab'da terör örgütü IŞİD’e ait 12 barınma yerini imha ettiğini bildirdi.
TSK'nın açıklaması şu şekilde
"19 Aralık 2016 tarihinde Suriye’nin kuzeyinde bulunan El Bab Meskun Mahallinde, alınan istihbaratın değerlendirilmesi sonucu TÜRK HAVA KUVVETLERİNE AİT SAVAŞ UÇAKLARI İLE 12.35-12.51 saatleri arasında Hava Harekâtı Düzenlenmiş; bölgede tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait 12 barınma yeri ateş altına alınarak imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir."