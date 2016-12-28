T24 LogoT24 Logo
Gündem

TSK: El Bab'da 44 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirildi

"117 terörist de yaralandı"

28 Aralık 2016 20:43

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'ye yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekâtı'nın El Bab ayağındaki operasyonun 127. gününde 44 IŞİD'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirilmede,  ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlar sonucu, 44 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi, 117 terörist yaralandı. Terör örgütü DEAŞ'a ait bir bombalı araç da imha edildi. Çatışmalarda 7 muhalif yaralandı.

Hedef tespit vasıtalarıyla tespit edilen terör örgütü DEAŞ'a ait 154 hedef ateş altına alındı. Yapılan atışlarla teröristlerce kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçların bir bölümü kullanılamaz hale getirildi.

Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince, harekatın başından bugüne, 2 bin 392 el yapımı patlayıcı ve 42 mayın etkisiz hale getirildi.

ETİKETLER

Türk Silahlı KuvvetleriEl BabFırat Kalkanı Harekatı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24