TSK: El Bab'da 44 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'ye yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekâtı'nın El Bab ayağındaki operasyonun 127. gününde 44 IŞİD'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirilmede, ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlar sonucu, 44 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi, 117 terörist yaralandı. Terör örgütü DEAŞ'a ait bir bombalı araç da imha edildi. Çatışmalarda 7 muhalif yaralandı.

Hedef tespit vasıtalarıyla tespit edilen terör örgütü DEAŞ'a ait 154 hedef ateş altına alındı. Yapılan atışlarla teröristlerce kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçların bir bölümü kullanılamaz hale getirildi.

Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince, harekatın başından bugüne, 2 bin 392 el yapımı patlayıcı ve 42 mayın etkisiz hale getirildi.