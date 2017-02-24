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TSK: El Bab'da 2 asker şehit oldu

TSK destekli ÖSO güçleri, El Bab ilçe merkezini dün ele geçirmişti

24 Şubat 2017 17:03

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında operasyon yürüttüğü El Bab'da, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki asker şehit oldu; üç asker yaralandı. 

TSK destekli ÖSO güçleri, El Bâb ilçe merkezini dün ele geçirmişti. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında 24 Şubat 2017 tarihinde saat 12:00 sularında El Bab’ın hemen güneyindeki Tadif yol kavşağı bölgesinde DEAŞ terör örgütü tarafından yola daha önceden döşenmiş olan bir EYP’nin patlaması sonucu EYP/MAYIN keşfi yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarından iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Yaralılarımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır."

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