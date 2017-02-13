TSK: El Bab'da 1 şehit, 4 yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) militanlarıyla birlikte IŞİD'in elinden almak için operasyon başlattığı Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'da bugün de bir asker yaşamını yitirdi, dört asker ise yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığı, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında süren operasyonla ilgili olarak yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında 13 Şubat 2017 tarihinde DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır."

Bugünkü can kaybının ardından 174. gününe giren harekâtta yaşamını yitiren Türk ordusu mensuplarının sayısı 68'e yükseldi.

Anadolu Ajansı'na göre Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO 13 Şubat itibariyle kentin yüzde 40'ını IŞİD'in elinden almayı başardı.