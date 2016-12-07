TSK: El Bab'da 1 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında El Bab bölgesinde meydana gelen çatışmada 1 askerin şehit olduğu 6 askerin de yaralandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde bombalı araçla yapılan saldırıda yaralanan 6 asker helikopterlerle Gaziantep Şahinbey Araştırma ve Uygulama hastanesine getirildi. Burada tedavi altına alınan askerlerdeden 1'i şehit olurken, geri kalan 6 askerin tedavisine devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, IŞİD'e karşı yapılan karşı operasyonda 23 IŞİD militanının öldürüldüğü de belirtildi.