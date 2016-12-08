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TSK, El Bab'a yönelik hava harekâtı görüntülerini yayınladı

Hava harekâtında, IŞİD'e ait 3 tank, 2 kontrol noktası, 3 karargâh imha edildi

08 Aralık 2016 14:07

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırak Kalkanı Harekâtı'nda 12 IŞİD hedefinin ateş altına alınarak imha edildiği görüntüleri yayınladı. 

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye El-Bab bölgesinde alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından hava harekâtının düzenlendiği belirtildi.

Hava harekâtında, IŞİD terör örgütü tarafından kullanılan 3 adet tank, 2 adet kontrol noktası, 3 adet barınma yeri, 3 adet karargah binası ve 1 adet bomba yüklü araç olmak üzere toplam 12 hedefin ateş altına alınarak imha edildiği kaydedildi. Açıklamada, hava taarruzları sonucu ilk tespitlere göre 23 DEAŞ terör örgütü mensubu teröristin öldürüldüğü ve çok sayıda yaralı teröristin olduğu ifade edildi. TSK, hava saldırısının görüntüleri yayınladı.

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