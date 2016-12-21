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TSK: El Bab Halep yolunda tam kontrol sağlandı

"Fırat Kalkanı'nda 4 asker yaralandı; 15 terörist etkisiz hale getirildi"

21 Aralık 2016 11:24

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında El Bab Halep yolunda tam kontrolün sağlandığını duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 4 askerin yaralandığı 15 IŞİD'linin de etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Harekatın 120'nci günündeki çatışmalarda muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle El Bab-Halep yolunda tam kontrol sağlandı.

Terör örgütü DEAŞ hedefleri ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alınırken, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından El Bab bölgesinde belirlenen DEAŞ'a ait 48 hedef imha edildi.

TSK'ya ait bir aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu 4 asker hafif yaralandı. Ayrıca El Bab bölgesinde bulunan, terör örgütü DEAŞ tarafından tuzaklanan 53 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.

 

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