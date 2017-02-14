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TSK: Dün Suriye'den Mardin'e ateş açıldı; misliyle karşılık verildi, bir PKK'lı terörist öldürüldü

Dün yaşananlara ilişkin bugün TSK'dan açıklama yapıldı

14 Şubat 2017 15:30

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) geçtiği bilgi notuna göre dün Suriye topraklarından Türkiye'ye ateş açıldı. Açıklamada "TSK'nın misliyle karşılık verdiği, PKK/PYD'li bir terörist öldürüldüğü" ifade edildi.

TSK'nın bilgi notu şöyle:

"13 Şubat 2017 tarihinde Mardin/Nusaybin’de hudut emniyet görevindeki güvenlik güçlerine yönelik, PKK/PYD kontrolündeki Suriye topraklarından açılan ateşe, misli ile mukabele kapsamında karşılık verilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirmiştir.

"Suriye'de Mardin'in karşısına düşen bölge PYD/PKK kontrolünde (sarı). Hemen batısında ise TSK'nın Fırat Kalkanı harekâtıyla terörden temizlediği bölge var (Koyu yeşil). Suriye'de ayrıca diğer muhalif grupların (açık yeşil), DEAŞ'ın (siyah) ve rejimin (kırmızı) elinde bölgeler bulunuyor."

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