TSK: Diyarbakır'daki komutanlığın lağvedilmesi 'bayrak indirme'den dolayı değil

Genelkurmay Başkanlığı, Diyarbakır’da bayrak indirme olayıyla gündeme gelen ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla lağvedilen 2. Hava Kuvvet Komutanlığı hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda yapılan teşkilat değişikliğinin “Çözüm süreci” ve “Bayrak indirme” olayı ile hiçbir ilgisi olmayıp, uzun ve titiz bir çalışmanın ürünü olduğunu açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığının ana muharip unsurlarını tek bir komutanlık çatısı altında toplayan "Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı" 05 Ağustos 2014 tarihinde Eskişehir'de teşkil edilmiştir. Bu komutanlığın ana bağlıları olarak; Hava harekâtını tek bir merkezden yönetmek üzere "Komutan Yardımcılığı ve Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezleri Komutanlığı" Diyarbakır'da, Bünyesindeki kara ve deniz koordinasyon üniteleri ile hava ve füze savunmasını bir merkezden yönetecek ve angajman yetkisini kullanacak olan "Hava Savunma Komutanlığı" ise Eskişehir'de oluşturulmuştur. Böylece; Hava Kuvvetleri bünyesinde müşterek, tam bütünleşmiş ve birlikte çalışabilir bir yapının hayata geçirilmesi sağlanarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uzayı da kapsayacak şekilde bütün hava ve füze savunma unsurları tek merkezden sevk ve idare edilebilir hale getirilmiştir.

Hava Kuvvetlerinin yeni komuta yapısı sayesinde teknolojinin sağladığı imkânlar ile daha etkin komuta ve kontrol gerçekleştirilecek; Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekât etkinliği ve caydırıcılığı artırılacaktır. Bu teşkilatlanma, ülkemizin bulunduğu coğrafyanın jeopolitik şartlarına en uygun ve güçlü özelliklerimizi ön plana çıkaracak özgün bir yapılanmadır. Ayrıca söz konusu dönüşüm, Türk Silahlı Kuvvetlerini, güncellenen NATO Kuvvet Yapısı ile daha uyumlu bir yapıya sahip kılacaktır. Hava Kuvvetleri Komutanlığında yapılan teşkilat değişikliğinin "ÇÖZÜM SÜRECİ" ve "BAYRAK İNDİRME" olayı ile hiçbir ilgisi olmayıp uzun ve titiz bir çalışmanın ürünüdür."