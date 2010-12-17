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TSK: Dil tartışmalarını endişeyle izliyoruz

BDP'nin "İki dilli yaşam" projesini başlatacaklarını açıklamasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri basın açıklaması yaptı.

17 Aralık 2010 02:00

T24- BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Kürtlerin yaşadıkları bölgelerede "iki dilli yaşam" projesine bir tepki de Türk Silahlı Kuvvetleri'nden geldi. "Son günlerde 'Dilimiz' üzerinden yürütelen tartışmalarını endişeyle izlediğini" belirten TSK, "tarihte dil birliliğinin olmadığı durumlarda acı çekildeğini" hatırlatarak uyardı. 


TSK'nın internet sitesinde yapılan açıklama şöyle:


1.   Büyük Önder Atatürk'ün Türk ulusuna armağan ettiği en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti; halk egemenliğine dayalı, kuruluş felsefesinin temelinde, "Üniter devlet" ve "Ulus devlet" olgusunun yer aldığı, demokratik bir yapı ve sağlam hukuki temeller üzerinde yükselerek bugünlere ulaşmıştır.

2.   Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın değiştirilmeyecek hükümleri arasında yer alan 3'üncü maddesi; "Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir." hükmünü amirdir.

3.   Dil, kültür ve ülkü birliği, bir millet olmanın başta gelen vazgeçilmezleridir. Dil birliğinin olmaması durumunda bunun sonuçlarının neler olacağı, tarihteki birçok acı örnekleriyle gözler önündedir.

4.   Son günlerde "Dilimiz" üzerinde kamuoyunun gündeminde yer alan birtakım tartışmaların, cumhuriyetimizin temel kuruluş felsefesini kökten değiştirecek bir noktaya doğru hızla götürülmeye çalışıldığı endişeyle izlenmektedir.

5.   Türk Silahlı Kuvvetleri; Devletin, Anayasamızda yer alan, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi koruma görevi kapsamında; Ulus devlet, üniter devlet ve laik devletin korunmasında her zaman taraf olmuş ve olmaya devam edecektir.

  

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